Feuerwehr Geringswalde präsentiert Ausrüstung

Das Neujahrsfest der Rettungskräfte ist längst zu einer festen Größe im Ort geworden. Neben Kulinarischem erhalten Gäste Einblicke ins Equipment der Helfer.

Seit Jahren fest etabliert, lädt die Geringswalder Feuerwehr ins Depot an der Straße Am Klosterbach ein, das neue Jahr zu begrüßen. So dreht sich am 13. Januar in der Zeit von 14 bis 20 Uhr alles um Technik und Hilfsmittel zur Rettung von Menschen und dem Löschen von Bränden. Zu sehen sind etwa zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge und ein...