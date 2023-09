Feuerwehr im Großeinsatz in Erlau: Lärm reißt Anwohner aus dem Schlaf

In der Nacht zu Mittwoch haben 114 Einsatzkräfte den Brand einer Scheune an der Rochlitzer Straße gelöscht. Die Arbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein an. Zur Ursache ermittelt die Polizei.

Laute Geräusche haben die Anwohner in Erlau in der Nacht zu Mittwoch aus dem Schlaf gerissen. „Erst hat es geknallt wie bei einem Feuerwerk, dann kam die Sirene und dann die ersten Feuerwehrautos", beschreibt Uwe Ihl. Als der 74-Jährige aus dem Fenster seines Hauses an der Rochlitzer Straße zum Nachbargrundstück schaute, habe er gedacht:...