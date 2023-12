Förderverein Geringswalde legt Marschrichtung fest

Die Vereinigung gilt als Triebfeder für Veränderungen im Ort. Das wird auch von anderen Vereinen registriert. Die zehren vom Know-how schlagkräftiger Macher.

Sie wissen, wie es geht: In den zurückliegenden zwei Jahren holte der Förderverein Sport und Kultur Geringswalde Finanzspritzen in sechsstelliger Höhe in die Stadt. Nicht etwa nur für eigene Projekte. Was sich inzwischen alles bewegt hat, listete Vorstandssprecher Andreas Wagner in der jüngsten Sitzung des Fördervereins auf.