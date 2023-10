Frank Kreisler liest in Rochlitz aus Krimisammlung „Wand an Wand mit einer Leiche“

Der Autor hat 13 wahre Kriminalfälle aus Leipzig aufgearbeitet. Er stellt einige davon in der Rochlitzer Bibliothek Alte Lateinschule vor.

Der Autor Frank Kreisler hat 13 Kriminalfälle aus Leipzig schriftstellerisch verarbeitet. Er stellt am Samstag, 6. Oktober, den Band „Wand an Wand mit einer Leiche“ in der Rochlitzer Stadtbibliothek Alte Lateinschule vor, wurde mitgeteilt. Nach dem Ende der DDR sei zuvor Undenkbares möglich geworden. In einem Fall arbeitete die Ehefrau in...