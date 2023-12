Freies Gymnasium Penig: Theaterabend mit Gesang, Tanz und Monster

Gesang, Tanz und ein Monster sind die Zutaten für das Weihnachtstheater in Penig. Das Publikum erwartet ein unvergesslicher Abend.

Ein Schauspiel mit scheinbar bösem Monster, Chorlieder, Solistenbeiträge sowie Tanzeinlagen: Schülerinnen und Schüler des Freien Gymnasiums Penig verwandeln das Schützenhaus wieder in einen Theatersaal und laden zum traditionellen Weihnachtssingen ein. Am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Dezember, geht es hier hoch her auf den Brettern, die...