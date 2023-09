Früheres Krankenhaus in Rochlitz: Pflegezentrum gewährt Einblicke

In diesem Jahr zog nach der Sanierung wieder eine Kurzzeitpflege in dem Komplex des früheren Krankenhauses in Rochlitz ein. Doch das ist nicht der einzige Bereich, der nun zu sehen ist.

Erstmals können Interessierte einen Blick in das Gesundheits- und Pflegezentrum im Komplex des ehemaligen Krankenhauses von Rochlitz werfen. Denn die landkreiseigene Klinikgesellschaft LMK lädt anlässlich der „Woche der Demenz" zu einem Kennenlerntag ein. Am Mittwoch, 20. September, werden von 15 bis 18 Uhr Rundgänge durch das Haus...