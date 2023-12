Für Feuerwehr, Sport oder Wanderwege: Engagierte Mittelsachsen im Landtag geehrt

Sechs Männer aus der Region Rochlitz und eine Frau aus Freiberg sind in Dresden für ihren ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet worden.

Sie engagieren sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen – zahlreiche Sachsen. 46 von ihnen sind vor wenigen Tagen in Dresden zum Ehrenamtsempfangs im Sächsischen Landtag ausgezeichnet worden. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois würdigten ihr Engagement mit einer Urkunde in fünf Kategorien,...