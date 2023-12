Für hohe Sprünge: Sportverein in Rochlitz erhält Geld von Stadt

Für den VfA „Rochlitzer Berg“ gibt es einen Zuschuss. Unterdessen hat man in Hamburg Interesse an einem anderen Sportgerät aus der Stadt.

Der VfA „Rochlitzer Berg“ will hoch hinaus und erhält dafür Unterstützung von der Stadt. So fließen aus dem städtischen Budget knapp 4700 Euro an den Sportverein für eine neue Hochsprunganlage. Dem hat der Stadtrat zugestimmt. Die Anlage kostet knapp 10.800 Euro. Vom Landessportbund kommen 5000 Euro. Eine neue Anlage musste angeschafft...