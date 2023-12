Fundtiere: Geringswalde mit neuem Partner

Mit Beginn des neuen Jahres ändern sich die Modalitäten für die Aufnahme von Tieren, die im Gemeindegebiet herrenlos aufgefunden werden.

Die Stadt Geringswalde hat in Sachen Fundtiere ab Januar einen neuen Vertragspartner. Streunende Katzen und Hunde werden künftig in die Tierherberge des Tierschutzvereins „Tierfreunde helfen Tieren in Not“ im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf aufgenommen. Damit endet die Zusammenarbeit mit dem Verein „Tiernothilfe“ Leisnig, die seit 2015...