Fußball-Schmiererei in Rochlitz aufgetaucht

Der Schaden an einem Wohn- und Geschäftshaus sowie Verteilerkästen beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Rochlitz.

Schriftzüge mit Bezug zu Fußball wurden in Rochlitz an ein Wohn- und Geschäftshaus gesprüht, so die Polizei. Die unerwünschte Graffiti wurde in der Zeit zwischen dem 30. Dezember, etwa 20 Uhr, und dem 31. Dezember, 12.50 Uhr, von unbekannten Tätern hinterlassen. Besprüht wurde die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses am Topfmarkt. Zu sehen war ein etwa zwei Meter langer, blauer Schriftzug. Drei Verteilerkästen im Umfeld waren mit blaugelben Schriftzügen versehen worden. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien wurden auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen des Geschehens. (lk)