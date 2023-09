Fußballer in Geringswalde ihrem Ziel ein Stück näher

Der Verein mit der Sportstätte an der Waldstraße braucht einen langen Atem. Die Geduld zahlte sich kürzlich aus. Denn das größte Teilprojekt kann jetzt angefasst werden.

Zuversicht macht sich breit an der Waldstraße. Der Fußballclub SV 94 in Geringswalde hat die Finanzierung für sein Sozialgebäude unter Dach und Fach. Dessen Sanierung bildet den größten Brocken, der in der Wolfgang-Blochwitz-Sportstätte zu stemmen ist. In Summe stehen jetzt 200.000 Euro zur Verfügung - von Kommune, Sächsischer Aufbaubank...