Gastro-Szene in Rochlitz im Wandel: Eine Reise durch die Jahrzehnte

Ein Vortrag beleuchtet, wo die Rochlitzer vor über 100 Jahren einkehrten und was aus den Gasthäusern geworden ist.

Welche Gaststätten gab es in Rochlitz zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und was ist aus ihnen geworden? Das beleuchtet ein Vortrag mit Bildern im Rochlitzer Generationentreff zur nächsten Rochlitzer Runde am 23. Februar, 18 Uhr. Steffen Müller vom Seniorenrat Rochlitz und dem hiesigen Geschichtsverein gestaltet ihn. Er greift zurück auf...