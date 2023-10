Gefiederte Pracht: Enten, Hühner und Tauben am Wochenende in Crossen im Rampenlicht

Der Rassegeflügelzuchtverein Milkau lädt ab Samstag zu seiner 23. Schau. Neben den gefiederte Stars erwartet die Besucher dort eine Tombola.

Enten, Hühner, Zwerghühner, aber auch Tauben in verschiedenen Rassen und Farbschlägen werden am kommenden Wochenende bei der 23. Rassegeflügelausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Milkau zu bestaunen sein. Sie findet im Landgasthof Crossen, Niedercrossen 43 in Erlau statt, der für die am Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 15...