Geplündert und mit einem Hakenkreuz beschmiert wurde in Penig eine Gartenlaube

Einbrecher haben Kabel, Plastikfässer und Werkzeug gestohlen.

Eine Gartenlaube in Penig wurde geplündert und beschmiert, hat die Polizei berichtet. Geschehen ist die Tat zwischen Donnerstag, 31. August, 14 Uhr, und Samstag, 2. September, 10 Uhr. Die Täter drangen in eine Laube einer Kleingartenanlage an der Chemnitzer Straße ein. Sie stahlen Kabel, eine Kabeltrommel sowie eine Astschere. Zudem nahmen sie...