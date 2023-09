Geringswalde: Warum der Kirchturm vorerst keine Uhr mehr hat

Fachleute haben die vier Zifferblätter mit den dazugehörigen Zeigern aus der Geringswalder Kirchturmuhr ausgebaut. Sie sollen jetzt aufgearbeitet werden. Im Oktober soll der Glockenschlag wieder zu hören sein.

Peter Ziegert hatte am Dienstag auf dem Kirchengelände alles im Blick. Schließlich war der Küster der evangelischen Kirche Geringswalde in alle Vorbereitungsphasen mit eingebunden. Und er wusste, worum es ging. „Heute werden sämtliche Zifferblätter sowie die Zeiger der Turmuhr ausgebaut, und es wird dauern.“ Was Ziegert meint: Bleche...