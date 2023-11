Gleich zwei Neueröffnungen in Innenstadt von Geringswalde

Beide Einrichtungen könnten durchaus das Potenzial haben, den Marktplatz mehr zu beleben. Bürgerbüro und Jugendcafé öffnen zum Weihnachtsmarkt erstmalig.

Einen Platz zum Klönen und Quatschen: Den wünschen sich Jugendliche in Geringswalde schon lange. Und der steht in Kürze auch mit dem Jugendcafé „Haltestelle“ im Gebäudekomplex am Markt 7 zur Verfügung. In den zurückliegenden Monaten wurden die Räume des einstigen Post-Shops renoviert und Toiletten eingebaut. Erstmals vorgestellt wird...