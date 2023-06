GPS-Geräte und Monitore in Erlau gestohlen

Erlau.

Diebe haben sich ein Firmengrundstück in Erlau zum Ziel ihrer kriminellen Taten genommen. Sie sind im Zeitraum zwischen dem Montag, 20.45 Uhr, und Dienstag, 6.05 Uhr, auf das Areal nahe der Staatsstraße 250 vorgedrungen. Dort machten sie sich auf der Suche nach Beute an abgestellten Traktoren zu schaffen. Sie wurden auch fündig und entfernten von zwei der dort geparkten Maschinen die GPS-Antennen. Betroffen waren Traktoren der Marken „Holmer“ und „Krone“. Weiterhin brachen sie in die Fahrzeuge ein und bauten dort Monitore aus. Danach verschwanden die Täter mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Angaben zum Schaden liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. (lk)