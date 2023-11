Großer Knall in Lunzenau

Mittels Pyrotechnik wurde ein Zigarettenautomat beschädigt.

Lunzenau.

Ein Knall und ein Duft wie nach Schießpulver - in Lunzenau war in den Tagen vom Freitag, 24. November, gegen 17.30 Uhr, bis zum Sonntag, 26. November, versucht worden, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Über diesen Fall hat jetzt die Polizei berichtet. Ein heiße Spur zu den Tätern haben die Beamten offenbar noch nicht, wie sie andeuteten. Die unbekannten Täter hatten sich einen Zigarettenautomaten an der Burgstädter Straße zum Ziel ihres kriminellen Tuns genommen. Sie stopften dabei wohl Pyrotechnik in das Innere des Geräts. Im Inneren des Automaten hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Angaben zu einem Schaden durch gestohlene Ware konnten von der Polizei noch nicht gemacht werden. (lk)