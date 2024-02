Grüner Stammtisch Rochlitz: Wo Bäume gepflanzt werden sollen

Seit Jahren setzen sich die Mitstreiter des grünen Stammtischs für ein nachhaltiges Rochlitz ein. Bald startet die nächste Aktion – und nicht nur das.

Gleich mehrere Punkte stehen auf der Agenda des nächsten grünen Stammtischs in Rochlitz. Wie Andreas Hickel und Heike Wiesenhaken mitteilen, soll es am 22. Februar ab 19 Uhr im Vielfalter an der Bismarckstraße 3 im Beisein von OB Frank Dehne (parteilos) um die umweltfreundliche Weiterentwicklung der Stadt gehen und auf welche Fläche demnächst...