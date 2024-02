Gruselspaß in Penig: Was hat es mit dem Mann ohne Kopf in den Kellerbergen auf sich?

In den unterirdischen Gängen von Penig erwartet Kinder ein aufregendes Gruselabenteuer. Was verbirgt sich hinter dem kopflosen Mann?

Schaurig-gruselig geht es derzeit in den Kellerbergen in Penig zu. In den unterirdischen Gängen, so wird gemunkelt, treibt ein Mann ohne Kopf sein Unwesen. Und vielleicht begegnen ihm ja einige Kinder, die mutig genug sind, das Geheimnis um ihn zu lüften. Am 25. Februar können sie hinuntersteigen in die Katakomben und ein Escape-Abenteuer...