Hakenkreuz an Fußgängergbrücke in Rochlitz geschmiert

Die verfassungsfeindliche Schmiererei wurde mit roter Farbe gesprüht.

Rochlitz.

Ein Hakenkreuz wurde an die Fußgängerbrücke des Mulderadweges in Rochlitz geschmiert. Das berichtete die Polizei. Mitarbeiter des Stadtbauhofes hatten die verfassungsfeindliche Schmiererei am Mittwoch, 7. Februar, gegen 8.45 Uhr an der Bleiche entdeckt. Daraufhin wurden die Beamten des Polizeireviers Rochlitz von dem Vorfall unterrichtet. Das verbotene Symbol maß etwa 60 mal 50 Zentimeter. Die Täter hatten das Zeichen mit roter Farbe auf das Bauwerk gesprüht, schilderten die Beamten. Eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde von der Polizei aufgenommen. Angaben zum durch die Schmiererei entstandenen Schaden stehen noch aus, teilte die Polizei noch zu dem Fall mit. (lk)