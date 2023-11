Handpuppen erzählen in Rochlitz die Geschichte vom heiligen Martin

Aufatmen in Rochlitz: Pünktlich mit Beginn des Martinsfestes hatte der Regen aufgehört, so dass der Umzug wie geplant stattfinden konnte.

Pünktlich vor dem Laternenumzug zum Martinsfest in Rochlitz hatte am Sonnabendnachmittag der Regen aufgehört. Nach einer Andacht in der St. Petrikirche, bei der auch gemeinsam gesungen wurde und Gemeindepädagogin Annett Müller den Kindern mit einer Handpuppe die Geschichte vom heiligen Martin näher brachte, startete der Umzug mit etwa 150...