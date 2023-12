Helfende Hände, strahlende Augen: Diakonie verteilt Christbäume und Leckereien an Bedürftige

In der Vorweihnachtszeit organisiert die Rochlitzer Diakonie seit mehr als zehn Jahren eine Christbaumaktion. Rund 100 Familien profitieren davon.

Die diesjährige Christbaum-Aktion war erneut ein voller Erfolg: Rund 100 bedürftige Familien aus der Region konnten sich über einen Christbaum und eine Tüte voller Lebensmittel freuen. Die Rochlitzer Diakonie hatte diese dazu jetzt zu einem adventlichen Nachmittag in das Kirchgemeindehaus in Burgstädt und in den Nikolaushort in Rochlitz...