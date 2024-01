Hier brennt der Baum: Fünf Tipps zum Wochenende zwischen Freiberg und Rochsburg

Wandern im Muldental, Aufwärmen am Feuer oder moderne Blasmusik in der Stadtkirche in Oederan? In Mittelsachsen gibt es wieder viele Angebote und Ausflugsziele. Wie wäre es damit ...

Manche nennen es Fichten vernichten, andere ganz einfach Weihnachtsbaumverbrennen. Fest steht: Die Tannen müssen so langsam raus aus der guten Stube. Und einige Feuerwehren bieten sich gleich als „Entsorger" an. Apropos Flammen: Das Konzert der Rammstein-Coverband Stahlzeit auf ihrer Schutt-und Asche-Tour am Samstagabend im Tivoli Freiberg...