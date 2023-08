Highland Games: Starker Mann von Wechselburger Clan fährt zur Weltmeisterschaft

Sie stoßen Steine, werfen den Hammer und Eisengewichte: Athleten bei Highland Games. Andreas Pohle trainiert den Sport in Wechselburg. Am Wochenende trifft er in der Schweiz internationale Konkurrenz.

(Wechselburg)Aus einer Plastikdose nimmt Andreas Pohle etwas Magnesia und verreibt das weiße Pulver auf den Handflächen. Dann hebt er einen etwa zehn Kilo schweren, runden Stein vom Boden auf und setzt einen Fuß vor den anderen, um sich soweit von der Abwurflinie zu entfernen, wie es für ihn optimal ist. Jetzt hält er den Stein wie ein...