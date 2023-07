Hitzeschäden: Organist zieht in Kirche Grünlichtenberg um

Die Hitzewelle der vergangenen Tage setzt nicht nur Mensch und Natur zu. So hat etwa die Zöllner-Schmeisser-Orgel in der Kirche Otzdorf unter den vorherrschenden Temperaturen derart gelitten, dass das Instrument nicht bespielt werden kann. Wie Organist Elias Bixl mitteilt, wurde die hölzerne Windlade so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass von...