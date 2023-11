Insel Elba im Porträt: Geringswalder spricht in Rochlitz über seine Erlebnisse

David Rausch stellt die Insel bei einem Vortrag im Generationentreff vor.

Der Geringswalder David Rausch nimmt die Gäste zur Rochlitzer Runde in dieser Woche mit auf die Insel Elba. Die Veranstaltung findet am Freitag, 24. November, 18 Uhr im Generationentreff am Markt statt. Etwa eine Stunde lang soll der Vortrag dauern. Schon mehrfach hat David Rausch die drittgrößte Insel Italiens besucht, zuletzt im Oktober. Er...