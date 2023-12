Irre Idee für Karls in Döbeln: Im Erdbeerhof entsteht ein Bockwurst-Land

Die Erlebnisse im neuen Freizeitpark an der A14 stehen nicht nur im Zeichen der roten Frucht, haben dafür aber einen direkten Bezug zu traditionellen Döbelner Produkten. Neu gerechnet wurde auch für die Baustelle.

Es ist schräg, skurril und trotzdem irgendwie passend: In Karls Erlebnis-Dorf von Deutschlands „Erbeerkönig“ Robert Dahl in Döbeln soll auch ein Bockwurst-Land entstehen. Das hat der Inhaber von Deutschlands größtem Erdbeeranbaubetrieb und der Karls Tourismus GmbH jetzt in einem Online-Interview angekündigt.