Jetzt wird es noch wilder: Fotograf nimmt in Lunzenau mit ins Grizzlyland

Thomas Lange aus Rudolstadt ist zum zweiten Teil seiner Multimediashow zu Gast in der Erlebniskneipe.

Im November nahm Fotograf Thomas Lange aus Rudolstadt im Lunzenauer „Prellbock“ in einer Multivisionsshow ins „Grizzlyland“ mit, konkret nach Kanada und Alaska. In einem zweiten Teil der Veranstaltung am 9. Februar ab 19 Uhr wird es noch „intensiver“ – in Alaska, kündigt Matthias Lehmann, der Mann hinter der Erlebniskneipe, an. Der...