Karls Erlebnisdorf in Döbeln bekommt eigene Buslinie K: Vom Hauptbahnhof über den „Walk of Farm“ ins Erdbeerdorf

In Döbeln gibt es bald eine neue Buslinie. Die Linie K wird extra für Karls Erlebnisdorf geschaffen, damit Besucher auch ohne Auto bequem ins Erdbeerland kommen.

Das K steht - wie könnte es anders sein - für Karls. In Döbeln wird es ab Ende März eine neue Buslinie geben. Die etablieren das Nahverkehrsunternehmen Regiobus, die Stadt und das Landratsamt gemeinsam extra für das neue Karls Erlebnisdorf in Döbeln, das am 23. März eröffnet werden soll. So sollen auch diejenigen bequem ins Erdbeerdorf...