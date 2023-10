Kinder begeistern mit Rockmusical „Die Reise nach Jerusalem“

Mit zwei Aufführungen ist die diesjährige Kinder-Musicalwoche der #Ton.Art Gemeindemusikschule im Geithainer und Rochlitzer Land zu Ende gegangen

Mit zwei tollen Aufführungen des Kinder-Rockmusicals „Die Reise nach Jerusalem“ mit Liedern von Hella Heizmann ist am Wochenende die diesjährige Kinder-Musicalwoche der #Ton.Art Gemeindemusikschule im Geithainer und Rochlitzer Land zu Ende gegangen. Etwa 200 Besucher erlebten das Abschlusskonzert in Geithain am Samstag. Am Sonntag kamen...