Kinder rocken die Bühne: Musical in Geithain und Königshain

Kinder aus der Rochlitzer Region habe die ganze Woche lang geübt. Am Wochenende präsentieren sie nun in zwei Orten, was sie gelernt haben.

Sie haben jede Menge geprobt, allein und gemeinsam. Die Theater- und Tanzgruppen übten dieser Tage in der früheren Schule von Königshain bei der Kinder-Musicalwoche genauso fleißig. Am Samstag, 7. Oktober, wird das Musical im Bürgerhaus in Geithain ab 16 Uhr aufgeführt. Am Sonntag ist es ab 10 Uhr im Festzelt auf dem Sportplatz in... Sie haben jede Menge geprobt, allein und gemeinsam. Die Theater- und Tanzgruppen übten dieser Tage in der früheren Schule von Königshain bei der Kinder-Musicalwoche genauso fleißig. Am Samstag, 7. Oktober, wird das Musical im Bürgerhaus in Geithain ab 16 Uhr aufgeführt. Am Sonntag ist es ab 10 Uhr im Festzelt auf dem Sportplatz in...