Kinderflohmarkt in Geithain: Schnäppchenjagd für kleine Budgets

Diesen Termin streichen sich viele Mütter in der Rochlitzer Region im Kalender an: Der Kinderflohmarkt in Geithain. Bald ist es wieder soweit.

Der nächste Kinderflohmarkt in den Räumen der DRK-Werkstätten an der Tautenhainer Straße 13 b in Geithain steht vor der Tür: Samstag, 9. März, wird von 9 bis 11 Uhr gebrauchte Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 176 verkauft. Außerdem werden Spielsachen, Kinderwagen, Kindersitze, Fahrräder und Bücher angeboten, aber keine... Der nächste Kinderflohmarkt in den Räumen der DRK-Werkstätten an der Tautenhainer Straße 13 b in Geithain steht vor der Tür: Samstag, 9. März, wird von 9 bis 11 Uhr gebrauchte Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 176 verkauft. Außerdem werden Spielsachen, Kinderwagen, Kindersitze, Fahrräder und Bücher angeboten, aber keine...