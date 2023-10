Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde schließt Orgelherbst ab

Das dritte und abschließende Konzert der Herbstserie lässt Kleinode der Romantik und siebenbürgischer zeitgenössischer Musik erwarten.

Die Veranstaltungsreihe „Orgelherbst“ der Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde endet mit einer furiosen Palette an Klangfarben. Die stellt die Kirchgemeinde als Veranstalter in Aussicht. Am Spieltisch der restaurierten Ladegast-Schmeißer-Orgel wird Wolfram Hoppe Platz nehmen. Hoppe studierte Mathematik in Chemnitz und Kirchenmusik in Dresden,...