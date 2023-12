Kloschüssel auf A 72 geworfen: Sind die mutmaßlichen Täter schuldfähig?

Im Februar flogen Gegenstände auf die A 72 bei Penig. Dafür muss sich ein junges Trio vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Am Freitag im Mittelpunkt: deren psychische Verfassung bei den Taten.

Kein Wort wurde auf der Rückfahrt gesprochen. Das Autoradio lief. Nachdem sie am 6. Februar Steine und Waschbecken von einer Brücke auf die Autobahn 72 bei Penig geworfen hatten, konnten sie sehen, wie Autos in Unfälle verwickelt wurden. Auf der Gegenspur fuhren sie direkt an ihnen vorbei. Das war neu und an bisher sieben Prozesstagen nicht...