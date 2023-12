Kohrener Landmolkerei schwimmt auf Erfolgswelle

Die Kohrener Landmolkerei in Penig hat ihre Nische gefunden und produziert Trinknahrung, Bubble Tea und Kaffeevariationen. Der Wandel hat sich ausgezahlt, der Betrieb erfreut sich steigender Nachfrage und plant eine Expansion.

Die Kohrener Landmolkerei hat in den vergangenen zwei Jahren nach vielen Umstrukturierungen ihre Nische gefunden. Und ist hierbei mittlerweile so erfolgreich, dass gar eine Erweiterung am Standort in Penig spruchreif ist. „Unsere Kapazitäten sind schon gut ausgelastet, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns weiterentwickeln“,...