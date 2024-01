Kollision bei Schweikershain: 26-Jährige nach Unfall in Klinik

Nach einer Kollision zwischen einem Mercedes-Benz und einem Citroën auf der S 200 wurde eine 26-jährige Frau verletzt. Was führte zu dem Unfall?

Geringswalde.

Bei einem Unfall auf der S 200 ist am Sonnabendvormittag eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Citroën gegen 11.20 Uhr auf der Staatsstraße aus Richtung Schweikershain kommend in Richtung Bundesstraße 175 unterwegs. An der Einmündung zur B 175 fuhr aus bisher unbekannter Ursache ein dahinter fahrender Kleintransporter Mercedes auf den verkehrsbedingt wartenden und bereits wieder anfahrenden Citroën auf. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der 45-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. (jto)