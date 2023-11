Kreativmarkt in Wechselburg: Schmuck, Kinderkleidung und Geschenke sind zu haben

18 Händlerinnen haben sich angekündigt, um im Schützenhaus ihre selbstgefertigten Dinge anzubieten. Auch Genähtes und Upcycling-Design suchen neue Besitzer.

Wer für Weihnachten Geschenke sucht oder nur mal schauen will, welche selbstgemachten Dinge mit geschickten Händen entstehen können – für den könnte sich ein Abstecher ins Wechselburger Schützenhaus lohnen. Denn dort gibt es am Samstag den ersten Kreativmarkt. Von 10 bis 18 Uhr findet er am Anger 4 statt. Der Eintritt ist frei.