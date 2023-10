Kultur, Gesundheit und Gericht: Das bringt die Woche in Mittelsachsen

Einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen, Schulterschmerzen loswerden oder die Tagesklinik in Rochlitz kennenlernen: In Mittelsachsen ist diese Woche viel los.

Kaum sind die Herbstferien zu Ende, geht es in Mittelsachsen wieder in die Vollen. Hier ist in dieser Woche eine Menge los. Unter anderem geht am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen die Steinewerfer weiter. Einem Trio wird vorgeworfen, im Frühjahr dieses Jahres in mehreren Nächten ein Waschbecken und Steine auf die Autobahn geworfen zu haben....