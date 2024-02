Kummerkasten der Jugend füllt sich in Geringswalde

Nachdem im vergangenen Jahr die Aktionen des Jugendfreizeittreffs zum Erliegen gekommen waren, soll es nun wieder losgehen. Und das an exponierter Stelle.

Sie müssen selbst mit Hand anlegen. Und das wollen sie auch. Jugendliche aus Geringswalde werden in Kürze eine „neue Heimat“ haben. Und das mitten im Ort. Das Jugendcafé „Haltestelle“, untergebracht im Gebäudekomplex Markt 7, ersetzt Räume in einem Hinterhaus an der Hermsdorfer Straße.