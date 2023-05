Kurz vor der Freibadsaison: Peniger rüsten sich gegen Einbrecher

Am 1. Juni startet das Freibad Penig in die neue Saison. Mehr als einmal war es in der Vergangenheit aber Ziel von Einbrechern gewesen. Ein neues Sicherheitskonzept soll greifen.

Man fragt sich, was sie damit wollen: Unbekannte klauten 2020 zwei Eingangstore des Peniger Freibades im Wert von 3000 Euro. Im Juni letzten Jahres verwüsteten Langfinger nicht nur den Kassenbereich, sie stahlen einen Tresor und nahmen 40 Getränkeflaschen mit. Einen Monat später rissen Randalierer eine Wildkamera ab und warfen sie ins... Man fragt sich, was sie damit wollen: Unbekannte klauten 2020 zwei Eingangstore des Peniger Freibades im Wert von 3000 Euro. Im Juni letzten Jahres verwüsteten Langfinger nicht nur den Kassenbereich, sie stahlen einen Tresor und nahmen 40 Getränkeflaschen mit. Einen Monat später rissen Randalierer eine Wildkamera ab und warfen sie ins...