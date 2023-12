Landkreis hebt den Daumen: Lunzenau kann optimistisch ins neue Jahr starten

Die Stadt will im neuen Jahr einige Projekte angehen, die mehrere hundertausend Euro kosten. Dafür fiel jetzt eine wichtige Entscheidung.

Die Stadt Lunzenau kann ihre für 2024 geplanten Projekte angehen. Was sie vorhat, steht im Haushaltsplan. Im Dezember wurde der Plan im Stadtrat ohne Änderungen am Entwurf beschlossen und wenige Tage später kam vom Landratsamt das Okay, bestätigte Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU). Zu den größten Projekten gehört die Sanierung des Stadions...