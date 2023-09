Landrat stellt sich Fragen von Einwohnern aus Zettlitz

Neben einer Diskussionsrunde, in der Bürger Fragen, Kritik und Anregungen loswerden können, steht die Freigabe der Hauptstraße auf dem Ablaufplan.

Was läuft gut in der Gemeinde Zettlitz? Woran stoßen sich die Einwohner, wo sollte die Politik nachbessern? Diesen und weiteren Fragen stellt sich am 11. September ab 17 Uhr Landrat Dirk Neubauer (parteilos) in einer Fragestunde im Begegnungszentrum. Mit dabei: Steffen Kräher, Leiter der Abteilung Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen sowie...