Langenleuba-Oberhain im Festfieber: Hoffest mit Premiere

Seit Jahren ist das Herbstfest auf dem Hof der Familie Hainich eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Region Penig. Auch diesmal kamen Hunderte.

Trubel und ausgelassene Stimmung – das hat am Sonntag den ganzen Tag über beim traditionellen Herbstfest auf den Bauernhof der Familie Hainich in Langenleuba-Oberhain geherrscht. Mehrere hundert Besucher kamen, feierten und erfreuten sich am Programm, darunter am Auftritt der Kinder des Hortes Wirbelwind. Aber auch die Mädchen und Jungen des...