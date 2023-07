Lesepaten: Wenn Senioren Kindern vorlesen

In diesem Schuljahr hatte die Vorlese-Aktion des Rochlitzer Seniorenrats Premiere gefeiert. Und weil diese so gut ankam, soll es im kommenden Jahr nahtlos weitergehen. Immer dienstags und donnerstags kamen die Lesepaten Erika Lägel, Sieglinde Schmidt und Steffen Müller für eine Stunde in den Nikolaus-Hort der Diakonie an der Poststraße, um mit...