Lesung in Rochlitz: Es geht um Beethoven und seine unsterbliche Geliebte

Die nächste Rochlitzer Runde widmet sich dem Musiker und Pianisten.

Ludwig van Beethoven steht im Mittelpunkt der nächsten „Rochlitzer Runde“ am 26. Januar um 18 Uhr im Generationentreff am Rochlitzer Markt. Die Veranstaltung trägt den Titel „Ludwig B. – übermenschlich in seiner Stärke, menschlich in seiner Schwäche“. Die Lesung, in der auch Musik zu hören ist, wird gestaltet durch Angelika und...