Lunzenau: Unbekannte haben versucht, einen Zigarettenautomaten zu sprengen

Offenbar wurde Pyrotechnik verwendet. Diebe erbeuten Bargeld.

Lunzenau/Göritz.

Unbekannte wollten mutmaßlich in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Kindergarten im Lunzenauer Ortsteil Göritz aufsprengen. Darüber war die Polizei am Samstagmorgen informiert wurden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz weiter mitteilte, wurde für die Sprengung offenbar Pyrotechnik in dem Automaten verwendet. Am Gerät waren deutliche Verformungen festzustellen, hieß es weiter, es sei jedoch nicht vollständig geöffnet gewesen. Dennoch war es den Tätern offenbar gelungen, Bargeld aus dem Automaten zu stehlen. Ob auch Tabakwaren entwendet wurden, ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (fp)