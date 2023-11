Märchenhaft: Proben für ein Schauspiel laufen in Langenleuba-Oberhain

Auf der Bühne im Gasthof präsentiert der Kultur- und Abenteuerverein „Ei gucke ma!“ am zweiten Adventswochenende sein Familientheater.

Im Saal von Webers Gasthof in Langenleuba-Oberhain wird in diesen Tagen wieder fleißig an den kunstvollen Kulissen für ein märchenhaftes und ebenso unterhaltsames Theaterspiel gearbeitet. Zudem proben dort die Laiendarsteller gegenwärtig mit großer Leidenschaft an ihrem neuen Schauspiel. Auf der Bühne in dem Gasthof präsentiert der Kultur-...