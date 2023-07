Mann ruft vor einem Haus in Penig rechte Parolen - Polizei eilt zum Ort des Geschehens

Penig.

Aufregung herrschte am Montag, 17. Juli, an der Reizenhainer Straße in Penig. Eine Frau hatte wegen eines lautstarken Zwischenfalls die Polizei gerufen. Vor einem Haus rief ein Mann rechte Parolen. Das berichteten die Beamten. Geschehen ist der Vorfall gegen 10.45 Uhr. Ein 44-jähriger Mann hatte sich zu diesem Zeitpunkt vor einen dortigen Wohnblock begeben. Er rief mehrfach die rechten Parolen, was der Frau auffiel. Sie alarmierte daraufhin die Beamten, die sich umgehend zum Ort des Geschehens begaben. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen auch tatsächlich an und notierten die Personalien des 44-Jährigen. Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (lk)