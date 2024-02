Markt in Geringswalde schenkt Vögeln ein Zuhause

Ob Insektenhotel oder Hochbeet: Versorger Nahkauf macht mit dem Naturschutzbund seit Jahren gemeinsame Sache. Etliche Einrichtungen profitieren diesmal von Nistkästen.

Sie freuen sich schon jetzt auf erste Bewohner: Gäste der DRK-Tagesstätte „Neuer Anker“ in Geringswalde nahmen am 28. Februar einen von Versorger „Nahkauf“ spendierten Nistkasten in Empfang. Der soll auf dem Gelände an der Altgeringswalder Straße in luftiger Höhe angebracht werden. Die Senioren hoffen, dass im Gehäuse bald Leben...